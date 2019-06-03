Роспотребнадзор оштрафовал производителей молока на 30 миллионов рублей

В первом квартале 2019 года Роспотребнадзор провел более 6 тысяч проверок на предприятиях, производящих молочную продукцию.

«Доля исследованных проб молока и молочной продукции, не соответствующих обязательным требованиям по санитарно-химическим показателям, в том числе по содержанию токсичных элементов составляет 4 %» - указано на сайте Роспотребнадзора.

В общей сложности специалистами ведомства были исследовано 69 тысяч проб молочной продукции, из которой изъято около 19 тысяч тонн. В 840 проверках были найдены нарушения и выписаны штрафы на сумму более 30 миллионов рублей.

«По микробиологическим показателям (содержанию бактерий группы кишечной палочки, патогенных микроорганизмов и пр.) не соответствует гигиеническим нормативам около 3,5 % исследованных проб молочной продукции,» - указано на сайте ведомства.

В начале мая Роспотребнадзор рассказал, как правильно готовить и есть шашлык. По советам специалистов, не стоит есть горелое мясо, ту самую поджаристую корочку, которую обожают многие любители мяса на углях. Именно в ней скапливается большая доля бензпирена, который может вызвать онкологию.