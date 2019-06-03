В Приамурье во время утренней зарядки в детском лагере умер мальчик

В детском оздоровительном лагере «Колосок» в Амурской области произошел инцидент: там во время утренней зарядки умер мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Известно, что ЧП случилось в воскресенье, 2 июня. Мальчик 2005-го года рождения находился в лагере в рамках спортивной профильной смены.

Вместе с тем уточняется, что заезд на смену прошел днем ранее - 1 июня.

«Медики, сопровождающие ребят на занятии, и врачи лагеря оказали необходимые реанимационные мероприятия, однако ребенок скоропостижно скончался», - говорится в сообщении.

В настоящее время причины трагедии устанавливаются. Проводятся следственные мероприятия, уточняет «Амур.инфо».