Мэр Харькова Геннадий Кернес призвал провести прямые переговоры между Россией и Украиной. Он отметил, что «безликой власти» в стране не должно быть.

«Почему кто-то стесняется прямых переговоров с Россией? Почему мы стесняемся прямых переговоров с Россией?», - цитирует его сообщение агентство «МедиаПорт».

Кернес отметил, что такие переговоры отвечают запросам населения Украины.

«Это социология такова, что нужны прямые переговоры», - заключил он.

Ранее сообщалось, что Киев не может прекратить экономические отношения с Россией, поскольку Украина получает экспортную выручку от поставок продукции в РФ, в связи с чем становится сильнее.