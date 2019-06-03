В Сети появились кадры обстрела сирийской военной базы Т4

Опубликованы видеокадры ночного ракетного обстрела сирийской военной базы Т4 в провинции Хомс.

На записи видно зарево и слышен звук сильного взрыва.

Ранее агентство Sana распространило информацию о том, что в результате обстрела, за которым предположительно стоит Израиль, погиб один сирийский военнослужащий и еще двое получили ранения.

После падения ракеты на территорию военного аэродрома был уничтожен склад боеприпасов и сожжены несколько строений.

Сообщалось также, что дежурным силам ПВО удалось сбить две ракеты.

Ранее Израиль уже наносил удары по Сирии. Рано утром 2 июня были обстреляны территории к юго-западу от Дамаска.

В министерстве обороны еврейского государства подтвердили удар, но отметили, что атака была осуществлена в ответ на действия Сирии.

Обстрелу также подверглась южная провинция Кунейтра, которая граничит с Израилем.

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, он лично отдал приказ ответить на атаку сирийских войск.

Политик заявил, что не собирается терпеть агрессию против своего государства и пообещал и в дальнейшем пресекать попытки напасть на страну.