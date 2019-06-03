«Ходят слухи»: Трамп попросил Россию и Сирию «не бомбить Идлиб»

Президент США Дональд Трамп обратился с призывом к России, а также властям Сирии и Ирана «прекратить бомбардировку провинции Идлиб в Сирии».

Текст соответствующего обращения глава Белого дома разместил на своей странице в Twitter.

При этом Трамп отметил, что «информация» дошла до него в виде слухов.

«Слышал, что Россия, Сирия и в меньшей степени Иран бомбят изо всех сил провинцию Идлиб в Сирии. Какова цель, что это даст вам? Остановитесь!» - написал политик.

Обстановка в провинции Идлиб существенно обострилась в начале мая, а с 21 числа боевики регулярно обстреливают позиции правительственных войск.

Радикалы не стесняются обстреливать и российскую авиабазу Хмеймим. Такие атаки, в которых террористы активно используют безбилетники, оснащенные самодельными бомбами, успешно отражает система ПВО.

Москва неоднократно и на всех уровнях заявляла, что российские Воздушно-космические силы наносят удары исключительно по позициям террористов в Сирии и только после подтвержденных разведанными сведений.