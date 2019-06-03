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Тайна «чумного» форта: Кронштадт превратят в крупнейший в мире музей

Павел Кутаренко
04:13 03.06.2019
Кронштадт и Санкт-Петербург свяжут туристические маршруты, а на островах-крепостях обустроят разнообразные музеи, отели и даже театр.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Serguei Fomine, Global Look Press

Кронштадт, который долгие годы был закрытым городом, превратится в самый большой в мире остров-музей с собственной инфраструктурой.

Работу начнутся с форта «Александр первый», который уже 174 года на страже морских ворот Санкт-Петербурга. Под стать внешности и прозвище - «чумной».

Он самый эффектный и таинственный из всех фортов, окружающих Кронштадт.

Казематы давно пусты, нет больше огромных дальнобойных пушек, но и сам по себе форт с его мощными стенами толщиной в два метра уникальный и крайне ценный объект, который необходимо срочно спасать.

«Как люди раньше строили, фантастика! Он дошел до нашего времени, современное здание давно развалилось бы. Серьезные проблемы с ним, я вижу деструкции кирпича очень серьезные, но это такой пласт истории российской, его нельзя бросить и не сделать!», - рассказал председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников Санкт-Петербурга Сергей Макаров.

Практически все крепости, что были построены в Финском заливе на насыпных островах, сейчас - в аварийном состоянии. Но решение по их спасению уже принято.

По поручении президента России Владимира Путина здесь будет создан туристско-рекреационный кластер. Кронштадт и три самых интересных форта возле него превратятся в уникальный остров-музей.

Проект будет реализован при участии Министерства обороны, Министерства культуры и на частные инвестиции.

«Это инвестиционные деньги, люди и компании, которые рассчитывают на окупаемость своих инвестиций, так и меценатство - большие компании, частные бизнесмены, которые решили поддержать инвестированием в Кронштадт, основной задачей данного проекта является операционная безубыточность подобных инвестиций», - заявила заместитель председателя инвестиционного комитета целевого некоммерческого фонда по развитию туристско-рекреационного кластера г. Кронштадт Ксения Шойгу.

Проект создания здесь самого большого в мире острова-музея поддерживают не только крупные политики и бизнесмены, но и деятели культуры, среди которых актер Михаил Боярский.

«Это мальчишеские приключения, это тайна покрытая мраком, глыбы огромные, громады. И все это твое, никого нет, кругом тишина! Добраться туда было не легко, только на моторной лодке, но тем не менее мы рисковали, ездили - потому что это так привлекает», - вспомнил народный артист РСФСР.

Больше рисковать не придется, так как Кронштадт с Санкт-Петербургом свяжут туристические маршруты, на островах-крепостях обустроят разнообразные музеи, отели и даже театр.

Ну а на таинственный «чумной» форт протянут канатную дорогу. Масштабный проект уже стартовал.

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