Ким Чен Ын показал «расстрелянного» южнокорейскими СМИ чиновника

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил публичное мероприятие в компании своего помощника Ким Ен Чхоля, который, по данным некоторых СМИ, был отправлен на принудительные работы по итогам двустороннего саммита Северной Кореи и США.

Некоторые издания уверяли, что Ен Чхоль и вовсе был казнен.

Лидер КНДР посмотрел концерт художественной самодеятельности жен офицеров Корейской народной армии, сообщает агентство «Ренхап».

Вместе с главой государства была и его супруга Ли Соль Чжу. Президентскую чету сопровождали высокопоставленные министры, литераторы и художественные деятели страны.

О жуткой расправе над чиновниками, которые занимались подготовкой саммита между Пхеньяном и Вашингтоном ранее сообщила южнокорейская газета Chosun.

Встречу двух лидеров посчитали провальной, так как сторонам не удалось прийти к соглашению.

Смертельные приговоры, якобы были вынесены сразу четырем северокорейским дипломатам, а также представитель Госсовета по отношениям с США Ким Ен Чхолю.

Всех их, по данным СМИ, признали виновными в шпионаже в пользу Штатов.

Отмечается, что «казнь» была проведена еще в марте, на одном из местных аэродромов.