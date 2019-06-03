В России готовятся отменить тысячи советских ГОСТов
Около десяти тысяч действующих, но устаревших советских ГОСТов, будут отменены.
Они мешают нормальному развитию национальной экономики, заявил в интервью РИА Новости глава Росстандарта Алексей Абрамов.
«Бизнесу и развитию экономики мешают устаревшие требования, и здесь слабым звеном являются "советские ГОСТы" - государственные стандарты, принятые до 1991 года. Большинство из них относится к сфере добровольного применения, и все они в ближайшей перспективе подлежат пересмотру или отмене», - заявил Абрамов.
По его словам, обновление фонда стандартов затронет порядка десяти тысяч ГОСТов.
Согласно расчетам, которые провели в Росстандарте, внедрение и использование обновленных стандартов качества подтолкнет российских производителей к переходу на современную техническую политику и обмен лучшими практиками.