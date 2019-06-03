Зеленский пообещал отдать свой паспорт Кучме

Бывший президент Украины Леонид Кучма, который вернулся на пост представителя страны в трехсторонней контактной группы в Минске, в шутку заявил, что у него нет заграничного паспорта для поездок в Белоруссию, сообщает «Страна.ua».

Об этом стало известно в ходе его пресс-конференции в Киеве. Нынешний президент Украины отреагировал незамедлительно.

«Я дам вам свой», - заявил Владимир Зеленский, комментируя опасения Кучмы относительно своих заграничных поездок из-за отсутствия паспорта.

Второй президент Украины вновь стал представителем Украины на переговорах по Донбассу распоряжением Владимира Зеленского.

В октябре прошлого года Кучма завершил работу в качестве представителя Киева в контактной группе в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе.

Он сообщал, что намерен покинуть свой пост исключительно по достижении «критического возраста», а в августе Кучме исполнилось 80 лет.

Первое заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с участием Леонида Кучмы состоится 5 июня.