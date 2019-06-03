«Смертельное ножевое»: СК РФ назвал причину гибели бывшего спецназовца в Подмосковье

Расследованием убийства бывшего спецназовца в Подмосковье займется Следственный комитет по Московской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Трагедия произошла накануне ночью в поселке Путилково Красногорского района. Молодой человек попытался разнять массовую драку, однако сам оказался в числе пострадавших.

Его жестоко избили и нанесли несколько ударов ножом в грудь. Прибывшие медики констатировали смерть местного жителя.

«Предварительно установлено, что между потерпевшим и группой молодых людей из-за личных неприязненных отношений произошел конфликт. В результате, которого неизвестный нанес своему оппоненту смертельное ножевое ранение. Сразу после этого злоумышленник скрылся с места происшествия», - говорится в сообщении на официальном сайте СК РФ по Московской области.

Сейчас следователи собирают вещественные доказательства и опрашивают свидетелей происшествия.

Местные жители слышали громкие крики и хлопки, похожие на выстрелы, около полуночи. Участников массовой драки разыскивает полиция.

Погибшего молодого человека звали Никита. Он был бойцом спецназа и несколько раз бывал в командировках в Сирии.

Молодой человек отличался патриотическими взглядами и твердыми представлениями о чести.

Он отслужил четыре года, его последний контракт завершился полгода назад. Подробности трагедии выясняются.