В Красноярске полыхает склад нефтепродуктов: видео
Огнем охвачена площадь склада в одну тысячу квадратных метров. Пожарные пытаются не допустить распространения пламени на соседние строения.
© Видео: dr.olgagaziullina, francyz.8239, instagram
В Красноярске пылает склад с горюче-смазочными материалами. Пожар вспыхнул на улице Котельников.
Очевидцы распространяют видео с места происшествия в социальных сетях.
Пламя и густые клубы черного дыма видно издалека.
Прибывшие на место ЧП пожарные пытаются локализовать огонь и не допустить его распространения на соседние постройки, сообщает «Интерфакс».
В настоящее время пламенем охвачена площадь в одну тысячу квадратных метров.
Район тушения оцеплен, пожару присвоен повышенный номер сложности. О погибших и пострадавших не сообщается.