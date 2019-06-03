Задержан один из подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца

Один из подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина задержан. Об этом рассказал отец погибшего в интервью РИА Новости.

Ранее стало известно, что следователям удалось установить личности всех участников трагической драки в Подмосковье.

Оперативники уже проведи обыски в квартирах предполагаемых виновников жестокой расправы над молодым человеком.

Сотрудники СК РФ, которые занимаются расследованием уголовного дела, изъяли вещественные доказательства, необходимые для дальнейших разбирательств.

Ранее, в разговоре с журналистами «Звезды» отец погибшего рассказал, как погиб его сын и сказал, что он не мог оставить в беде того, кто нуждался в помощи.

По словам Алексей Белянкина, большинство подозреваемых в убийстве его сына сразу уехали в Армению.

Трагедия произошла в ночь на воскресенье. Молодой человек вступился за мужчину, которого избивали у дверей ночного бара.

У Никиты Белянкина, который является бывшим спецназовцев, был при себе травматический пистолет. Он сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух, чтобы успокоить агрессивную толпу.

Однако, превосходящие его числом противники сумели повалить парня на землю и несколько раз ударить ножом в грудь. Мужчина умер практически сразу.