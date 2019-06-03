«Законченный неудачник»: Трамп оскорбил мэра Лондона во время визита в Великобританию

Американский лидер Дональд Трамп, который прибыл в Великобританию, раскритиковал мэра Лондона Садика Хана, выступавшего против визита главы США.

«Садик Хан, который, как многие считают, ужасно выполняет свою работу на посту мэра Лондона, делал пакости в связи с приездом приезда президента США – самого важного союзника Соединенного Королевства. Он (Садик Хан- прим. ред.) законченный неудачник, которому нужно сосредоточиться на преступности в городе, а не на мне», - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп в ходе своего визита в Великобританию встретился с королевой Елизаветой II в Букингемском дворце. Стоит отметить, что это первый официальный визита Трампа в Соединенное Королевство.