Умерла звезда «Спокойной ночи, малыши!»

Заслуженный артист РФ Геннадий Матвеев, который запомнился многим российским зрителям по участию в детской программе «Спокойной ночи, малыши!», ушел из жизни в возрасте 73 лет. Об этом говорится в сообщении Союза кинематографистов.

«1 июня 2019 года на 74-ом году ушел из жизни артист театра и кино, заслуженный артист РФ Геннадий Васильевич Матвеев», - сказано в тексте.

О том, что стало причиной смерти актера ничего не говорится. Похороны Матвеева пройдут на Ваганьковском кладбище 4 июня.

В 1980-е годы Матвеев играл сказочных персонажей в программе «Спокойной ночи, малыши!». Кроме того, он является автором многих стихов и песен, среди которых «В снежной шапке сосна» и «Качаются сосны, березы».