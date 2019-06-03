Apple окончательно избавилась от iTunes

Компания Apple объявила о прекращении существования iTunes в новой версии операционной системы macOS. Это произошло во время презентации на конференции WWDC 2019.

Вместо одного приложения компания выпустит три новых, каждое из которых будет направлено на свою область – музыка, ТВ и подкасты. Перед тем, как огласить новость, в Apple удалили все посты в аккаунтах iTunes в социальных сетях Facebook и Instagram, а вся купленная пользователями музыка перенесется в Apple Music.

Предпосылки к такому решению уже появлялись ранее, когда iOS-разработчики Стив Троутон-Смит рассказал о том, что сервис перестал быть удобным.

iTunes появился в 2001 году, а онлайн-магазин внутри приложения появился в апреле 2003 года. Во время переговоров с правообладателями основатель Apple Стив Джобс настоял на том, чтобы треки продавались не альбомами, а поштучно за 99 центов, и в июне 2011 года была продана 15-миллиардная композиция.