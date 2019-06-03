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Боевики обстреляли 13 населенных пунктов в Сирии

Вадим Синицын
22:00 03.06.2019
Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации.
Боевики обстреляли 13 населенных пунктов в Сирии
© Фото: Pau Rigol, globalookpress

В Сирии продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. Об этом в ходе брифинга заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Виктор Купчишин.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населённом пункте Асбинат-эс-Сугра провинции Дамаск.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2130 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3409,88 тонны.

В рамках реализации указа президента Сирийской Арабской Республики власти САР продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 2 июня 2019 года амнистировано 58036 человек.

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации.

В течение суток зафиксированы обстрелы боевиками населенных пунктов Телль-эль-Тут, Джанаджик, Джубб-эз-Зарур, Бейт-Смайра, Ройс-Услейман, Акч-Баэр, Раша, Джурин, Руйесет-Искандер, Айн-эль-Наур, Касталь-эль-Бордж и Хамрат провинции Латакия, Эль-Васита провинции Идлиб.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

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