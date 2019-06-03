В Британии возмутились отсутствием чернокожих в сериале «Чернобыль»

Карла Мэри Свит, сценаристка из Великобритании, возмущенно раскритиковала новый сериал HBO «Чернобыль» за отсутствие чернокожих актеров.

Она не стала спорить с тем, что все, кто в реальности участвовал в трагическом инциденте, были белокожими людьми. Но при этом не преминула дать взгляд и с другой стороны.

«Я понимаю, что все герои были белыми в реальности, но они наверняка говорили с украинским акцентом, а актеры имеют британские акценты. Если мы закрываем глаза на это, почему мы не можем взять чернокожих актеров?», - написала Свит в своем Twitter.

Закончила она свое повествование словами о глубоком разочаровании тем, что создатели шоу, по ее мнению, «делают вид, что чернокожих людей не существует».

Зрители остались в восторге от нового сериала HBO. Им нравится все – и драматургия, и картинка, и режиссура. Но вот те, кто участвовал в самой ликвидации техногенной катастрофы, оказались возмущены. Главный акцент, по их словам, сделан не на самой трагедии, а на действиях советских властей, которые якобы намеренно травили людей, ликвидаторов отправляли к реактору под дулами автоматов и вообще не хотели выпускать людей из зараженного города.