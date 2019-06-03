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«Не описать это состояние»: отец убитого спецназовца поделился эмоциями от произошедшего

Егор Левин
21:50 03.06.2019
Конкретные данные по делу будут позже, так как в настоящий момент правоохранители находятся в процессе установления всех обстоятельств.
© Видео: ТРК ЗВЕЗДА © Фото: ТРК ЗВЕЗДА

Отец погибшего в массовой драке в подмосковном Путилково бывшего спецназовца Никиты Белянкина Алексей поделился своими эмоциями и последними сведениями касательно хода расследования по начатому уголовному делу.

Белянкин-старший рассказал, что прошел процедуру подписания необходимых бумаг и получил личные вещи и разрешение на выдачу тела сына. Конкретные данные, по его словам, будут позже, так как в настоящий момент правоохранители находятся в процессе установления всех обстоятельств.

Алексей также отметил, что девушка погибшего Никиты находится в очень плохом состоянии и абсолютно не может ни с кем общаться и разговаривать. После того, как ей пришлось еще раз вспомнить злополучную ночь, ее отвезли домой.

Отвечая на вопрос об установлении личностей виновников трагедии и их частичном задержании, отец погибшего отметил, что вся имеющаяся у СМИ на данный момент информация не может быть подтверждена, так как следователи не разглашают больше, чем позволяет ситуация.

«Кто-то говорит, что личности установлены, но мне никто из оперативников или следователей этого не говорил. Они работают. Обрывки информации есть, но неизвестно, правда это или нет», - сказал Алексей.

На вопрос о своем эмоциональном состоянии он ответил прерывисто, постоянно сглатывая комок в горле. Объяснить словами происходящее внутри Алексей толком не смог.

«Если это возможно понять - потерять сына… Что какой-то … просто из-за какой-то своей прихоти, фантазии, взял убил человека. Он ведь мог бы этого не делать, зачем? Никак не описать это состояние. Я потерял сына. Мать потеряла сына», - сказал мужчина.

Напомним, трагедия произошла ночью 1 июня в Красногорском районе Подмосковья. Толпа молодых людей решила избить двух посетителей бара, попутно нанеся одному из них ножевое ранение. Случайно оказавшись рядом, ветеран боевых действий в Сирии Никита Белянкин заступился за них, но получил ранение в грудь, несовместимое с жизнью. Следственный комитет по МО возбудил уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время следствие устанавливает круг лиц, принимавших участие в драке, и выясняет все обстоятельства случившегося.

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