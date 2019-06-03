Канада закрыла свое посольство в Венесуэле

Власти Канады приняли решение о временной приостановке работы посольства страны в Венесуэле, а также о непродлении виз дипломатам из Боливарианской республики в Оттаве.

Об этом, на специальном брифинге для журналистов, сообщила министр иностранных дел Канады Христи Фриланд.

Глава внешнеполитического ведомства обвинила в сложившейся ситуации официальный Каракас, который по ее мнению, сделал невозможной работу иностранных дипмиссий на территории Венесуэлы.

«К сожалению, в конце этого месяца визы канадских дипломатов в Венесуэле заканчиваются, и они больше не могут их продлить при режиме президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Поэтому у нас не остается иного выбора, кроме как временно приостановить работу нашего посольства в Венесуэле», - цитирует ТАСС заявление министра.

Фриланд уточнила, что консульские услуги, которые ранее оказывались посольством Канады в столице Венесуэлы, теперь будут оказывать сотрудники посольства в Колумбии.

Политический кризис в Венесуэле достиг своего пика 23 января этого года, когда оппозиционный политик Хуан Гуайдо без каких-либо демократических процедур объявил себя временным президентом вместо Николаса Мадуро и немедленно заслужил признание со стороны США, Канады и нескольких латиноамериканских государств.

Мадуро в ответ обвинил Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела и разорвал с ним дипломатические отношения.

Законного президента поддержали Россия, Китай, Турция, Мексика и ряд других государств. Кроме того, на стороне Мадуро выступила армия Венесуэлы.

США вместе с «партнерами» активно призывают законного президента сложить полномочия в пользу Гуайдо.

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США рассматривают возможность использовать военную силу на территории Венесуэлы.