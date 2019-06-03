Apple представила iOS 13 с «темной» темой

Компания Apple провела презентацию iOS 13 со встроенной «темной» темой и свайпами в стандартной клавиатуре. Корпорация улучшила производительность и продемонстрировала переработанные приложения вроде «Напоминаний» и «Фото».

Как рассказали в Apple, в новой версии сделали ставку на скорость работы системы. По словам вице-президента компании по программной разработке Крейга Федериги, приложения теперь открываются до двух раз быстрее, а скорость разблокировки по Face ID увеличилась на 30%. Программы будут занимать на 50% меньше памяти, а размер обновлений станет меньше на 60%.

В корпорации также сообщили, что с iOS 13 разработчики смогут использовать в приложениях авторизацию Apple, а пользователи смогут осуществлять вход в сервисы через свои аккаунты iCloud. При регистрации в новом сервисе система будет самостоятельно подставлять в электронную почту случайный адрес на приватном сервере компании Apple.

В Apple Music теперь есть функция «караоке», благодаря которой текст песен будет отображаться в реальном времени при прослушивании композиции.

В Memoji теперь стало возможно накладывать макияж и еще сильнее кастомизировать виртуальные маски, благодаря чему пользователи смогут, например, накрасить губы или добавить пирсинг.

Чтобы поделиться музыкой, будет достаточно поднести друг к другу айфоны или AirPods. Далее система автоматически предложит включить ту же музыку на соседнем устройстве.

Кроме того, в iOS 13 переработали приложение «Фото», где теперь есть продвинутые настройки редактирования снимков. Apple также улучшила Siri, которая стала говорить не просто записанными фразами, а генерирует речь с помощью нейросетей.

Также вместе с iOS 13 компания представила новые «Карты».