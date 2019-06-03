«Развели и стали избивать»: пострадавший раскрыл подробности смертельной драки в Подмосковье

Пострадавший в драке в Красногорском районе Подмосковья Александр Сергеев рассказал, что экс-спецназовец Никита Белянкин заступился не за него, а за его друга, который, благодаря этому, не получил сильных повреждений в ходе конфликта.

«Нападавшие развели нас с другом по разные стороны и начали избивать, а меня пырнули ножом. Проходивший мимо человек заступился за моего друга, за что и был убит», - сказал мужчина.

При этом Сергеев отметил, что его знакомый в ходе конфликта сильно не пострадал.

Трагический инцидент произошел 1 июня. Бывший военнослужащий Никита Белянкин, принимавший участие в боевых действиях в Сирии, заступился за двух мужчин, которых избивала толпа. В ходе завязавшейся потасовки молодой человек получил ножевое ранение в грудь, от чего скончался на месте.

Виновнику трагедии удалось покинуть место инцидента. Сейчас его розыском занимается полиция.