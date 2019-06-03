Мальчика убило упавшим флагштоком в детском лагере в Башкирии
Расследование обстоятельств случившегося ведется в рамках статьи УК РФ о «халатности, повлекшей по неосторожности смерть».
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В Бирском районе Башкирии упавшим со здания флагштоком убило мальчика. Следственный комитет России возбудил по факту случившегося уголовное дело.
Инцидент произошел в местном детском лагере. На 15-летнего юношу упал флагшток, в результате чего он скончался от полученных травм. Расследование обстоятельств случившегося ведется в рамках статьи Уголовного кодекса РФ о «халатности, повлекшей по неосторожности смерть».
В настоящий момент следственные органы провели осмотр места происшествия и заняты судебно-медицинской экспертизой и допросами сотрудников лагеря. Полная картина обстоятельств случившегося происшествия устанавливается.