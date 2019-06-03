Матрос российского буксира выпал за борт в Азовском море

Вертолет МЧС РФ с тремя спасателями группы «КРЫМ-СПАС» вылетел на поиски члена экипажа российского буксира, который выпал за борт судна в Азовском море. Информацию об этом распространила пресс-служба экстренного ведомства по региону.

По сообщениям МЧС Крыма, утром в понедельник, 3 июня, один из матросов буксира «Стальной» оказался в воде. Помощь спасателей была запрошена ближе к вечеру. О том, что стало причиной ЧП в ведомстве не рассказали.

«В 18.03 вертолет МЧС России с сотрудниками "КРЫМ-СПАС" по беспарашютному десантированию вылетел для проведения патрулирования над водной поверхностью», - заявил глава МЧС Крыма Сергей Шахов.

Руководитель ведомства при этом добавил, что в случае обнаружения пострадавшего спасатели «готовы оказать помощь».