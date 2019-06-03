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В Минздраве РФ объяснили данные Счетной палаты о низком освоении госбюджета

Егор Левин
20:41 03.06.2019
Ввиду вычисления фактических значений средних зарплат в конце календарного года, можно лишь прогнозировать динамику расчетов из-за сезонных колебаний, что снижает общую точность прогноза.
В Минздраве РФ объяснили данные Счетной палаты о низком освоении госбюджета
© Фото: Andreas Arnold, dpa, Globallookpress

В Минздраве России прокомментировали сообщение Счетной Палаты о несоответствии нескольких регионов одному из майских указов президента России Владимира Путина об увеличении средней зарплаты сотрудников больничных учреждений.

В ведомстве отметили, что ввиду вычисления фактических значений средних зарплат в конце календарного года, можно лишь прогнозировать динамику текущих расчетов из-за сезонных колебаний, «что снижает точность прогноза». При этом, отклонения в данных вычислений в пределах 5% считается нормой.

«По данным Росстата, в 2018 году целевые показатели по заработной плате среднего медицинского персонала с учетом 5% отклонения выполнены во всех 85 субъектах Российской Федерации, младшего медицинского персонала - в 81 субъекте Российской Федерации», - подчеркивают в Минздраве.

При этом, ведомством отмечается невыполнение лишь четырех показателей в отношении младшего медицинского персонала: в Мурманской области, Республике Тыва, Пермском и Камчатском краях.

Ранее Счетная Палата России зафиксировала низкий уровень освоения средств госбюджета в 2018 году Минздравом, Роспотребнадзором и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА). По итогам проверки отмечен низкий уровень исполнения расходов по Федеральной адресной инвестиционной программе.

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