Суд арестовал и заключил под стражу женщину, бросившую детей в хостеле

Суд арестовал женщину, которая оставила двоих маленьких детей в хостеле в Котельниках. В качестве меры пресечения было избрано заключение под стражу.

Печальный инцидент произошел 28 мая. Женщина 1989 года рождения заселилась в хостел, отказавшись предъявить паспорт администрации. После этого она оставила там маленьких детей и покинула заведение.

В понедельник женщине предъявили обвинение по двум статьям – «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Оставление в опасности». Сама обвиняемая своей вины не признает и утверждает, что якобы оставила детей на попечение няни.

Ранее было опубликовано видео допроса задержанной женщины. В ходе следственных мероприятий она заявила, что передала детей некоей няне, причем не в хостеле, а около метро. Однако эта информация не нашла подтверждения.