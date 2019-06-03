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«Минута памяти»: соседи убитого в Подмосковье спецназовца принесли цветы на место трагедии

Егор Левин
20:11 03.06.2019
Молодой мужчина принял волевое решение заступиться за двух людей, которых избивала неадекватная толпа, и сам стал ее жертвой.
© Видео: ТРК ЗВЕЗДА © Фото: ТРК ЗВЕЗДА

В подмосковном Путилково прошла акция «Минута памяти» в память о трагически погибшем ветеране боевых действий в Сирии, бывшем спецназовце Никите Белянкине. Местные жители собрались на месте инцидента, чтобы почтить героический поступок своего соседа.

Никого не оставила равнодушным случившаяся трагедия. Молодой мужчина принял волевое решение заступиться за двух людей, которых избивала неадекватная толпа, и сам стал ее жертвой. Белянкин не прошел мимо, но получил ранение, несовместимое с жизнью.

Местные жители собрались вечером понедельника, 3 июня, на улице Новотушинская и возложили к импровизированному мемориалу большое количество цветов и зажгли свечи.

Напомним, трагедия произошла ночью 1 июня в Красногорском районе Подмосковья. Толпа молодых людей ни с того ни с сего решила избить двух посетителей бара, попутно нанеся одному из них ножевое ранение. Случайно оказавшись рядом, Никита Белянкин заступился за них, но получил ранение в грудь, в результате которого скончался. Следственный комитет по МО возбудил уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время следствие уже установило круг лиц, принимавших участие в драке.

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