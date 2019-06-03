В Донбассе уничтожен боевик ВСУ Забава
Сержанта не стало в результате выполнения боевого задания «в районе проведения операции Объединенных сил».
© Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України
Командование десантно-штурмовых войск ВСУ сообщило на своей странице в социальной сети Facebook о гибели военнослужащего ВСУ, старшего сержанта Вадима Забавы.
В сообщении указывается, что сержанта не стало в результате выполнения боевого задания «в районе проведения операции Объединенных сил». Забава служил в отдельной десантно-штурмовой бригаде.
Ранее ополченцы Донбасса прервали попытку проникновения диверсантов ВСУ на территорию республики. Между сторонами произошла перестрелка, в результате которой сторона ВСУ понесла потери - один военный погиб, еще около трех оказались ранены.