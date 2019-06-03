Dragon успешно отстыковался от МКС и взял курс на Землю

Грузовой космический корабль Dragon произвел успешную отстыковку от МКС и направляется к Земле, куда он доставит более тонны материалов с орбиты. NASA ведет прямую трансляцию отбытия аппарата с орбитальной станции.

В 19.01 мск механический манипулятор Canadarm 2 после получения команды с Земли «отпустил» грузовой корабль. После того, как Dragon отдалился на безопасное расстояние от Международной космической станции, был включен его двигатель для возвращения на Землю.

Грузовой корабль Dragon, который принадлежит компании SpaceX, отправился с Земли к МКС 4 мая.

В понедельник, 3 июня, грузовик, на борту которого присутствует свыше тонны материалов с космической станции, приводнится в Тихом океане недалеко от калифорнийского побережья. Примерное время приводнения - 00.55 мск вторника, 4 июня.

В настоящий момент Dragon - это единственный грузовой корабль, который может возвращать грузы с МКС на Землю.