Бросившая детей в хостеле женщина заплакала в зале суда: видео

Женщина, оставившая двоих детей в подмосковном хостеле, не сдержала эмоций и заплакала в зале суда.

В отношении нее возбуждены два уголовных дела по статьям об «оставлении в опасности» и «неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка».

На кадрах из зала суда показана подозреваемая, находящаяся в зале суда в специальном помещении. Как только они увидела съемочные группы различных телеканалов, она не сдержалась и заплакала. Молодая женщина закрыла лицо руками и не произносила ни слова.

По данным полиции, ранее она оставила двух годовалых детей - мальчика и девочку - 28 мая в хостеле в Котельниках для предоставления им спального места. Затем она якобы отправилась забрать паспорт, оставленный в машине, и больше не вернулась. Позже правоохранители задержали ее в городе Видное.