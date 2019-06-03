Герасимов провел переговоры с главнокомандующим сил НАТО в Европе

Начальник Генштаба Вооруженных Сил России генерал армии Валерий Герасимов в понедельник, 3 июня, провел переговоры с Верховным главнокомандующим объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе генералом Тодом Уолтерсом.

Военачальники двух государств в ходе телефонного разговора совместно оценили военно-политическую обстановку в Европе. Вместе с тем, Герасимов и Уолтерс коснулись также и темы взаимоотношений НАТО и Российской Федерации и транспарентности деятельности в военной области.

В завершении переговоров деятели договорились не прерывать контакты и обсуждать актуальные вопросы и далее. Об этом сообщает Министерство обороны России.