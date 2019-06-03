Профильный комитет ПАСЕ пригласил Россию на июньскую сессию

В профильном комитете ПАСЕ предложили делегации из РФ принять участие в июньской сессии и направить необходимые для этого документы. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Учитывая решение Комитета министров, которое было принято в Хельсинки 17 мая, а также исключительные обстоятельства, поспособствовавшие возникновению этой ситуации, комитет предлагает отойти от регламента ПАСЕ, для получение возможности пригласить парламенты стран-участниц, не представленных делегацией в ассамблее, - Боснию и Герцеговину и РФ - представить их полномочия в течение сессии в июне текущего года», - сказано в заявлении.

По информации пресс-службы, рассмотрение полномочий делегаций должно состояться на специальной встрече после подачи соответствующей заявки. Но сперва предложение комитета должны принять на голосовании в ходе летней сессии, которая стартует 24 июня в Страсбурге.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что проблема лишения России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы может быть решена в июне на очередной сессии.