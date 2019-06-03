В Шереметьево назвали сроки решения проблемы с выдачей багажа

Ситуация с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево разрешится к концу июня. Такое заявление сделали в пресс-службе воздушной гавани.

«Ситуация с выдачей багажа стабилизируется к окончанию текущего месяца», - сказано в сообщении пресс-службы Шереметьево.

В аэропорту добавили, что в настоящий момент фиксируются задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и с отправкой багажа трансферных пассажиров.

Напомним, в минувшую субботу в Шереметьево наблюдались проблемы с выдачей багажа. Пресс-служба воздушной гавани объясняла это пиковой нагрузкой в связи с туристическим сезоном.