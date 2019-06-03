Басманный суд Москвы арестовал экс-главу Ивановской области

Басманный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по подозрению в коррупционном деле. В частности, речь идет о хищении 700 миллионов рублей.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следственных органов. В просьбе об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста было отказано.

Срок ареста судья установила до 30 июля. У адвокатов Конькова есть три дня, чтобы обжаловать решение в Мосгорсуде. Сам он заявил о своей невиновности. Экс-губернатор находится в статусе подозреваемого, ему инкриминируют ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение»). В течение десяти дней ему должны предъявить официальное обвинение.

Павел Коньков возглавлял Ивановскую область с 2013 по 2017 год. С сентября 2018 года являлся депутатом областной думы и членом комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.