Конкурс «Морской десант» стартовал под Калининградом

На полигоне Хмелевка в Калининградской области стартовал конкурс «Морской десант», в котором участвуют морские пехотинцы, десантники и курсанты высших командных училищ.

Всего в соревнованиях принимают участие двести военнослужащих.

Они совершат десятикилометровый марш-бросок с препятствиями в виде воронок, траншей, рвов, минно-взрывных заграждений и водных преград.

Кроме того, они проведут стрельбы практически из всех видов оружия, от пулеметов до автоматов и пистолетов.

Также они покажут навыки в вождении бронетранспортеров. Победители в августе примут участие в международном конкурсе «Морской десант» на Играх АрМИ-2019.