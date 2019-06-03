В Екатеринбурге школьник разработал лазерный сканер для исследования планет

Российская госкорпорация «Роскосмос» объявила набор в ряды космонавтов. Претенденты должны соответствовать определенным качественным критериям. Но кого уж точно взяли бы в отряд, так это участников екатеринбургского Молодежного космического форума. Единственный их минус при их званиях и навыках - это возраст.

Все они представили на форуме множество разнообразных работ: роботов-хирургов, аппараты для сбора мусора в космосе, ультразвуковые дальномеры для слабовидящих и многое другое. Лучшей работой была признана модель лазерного сканера для исследования ландшафта планет.

Лазер проникает в разрывы астероидов, чтобы создать специальные точки во всех его неровностях, а затем соединяет их, чтобы выдать полноценную 3D-модель. Изобретение поможет покорителям космоса не проваливаться в едва заметные трещины на малоизученных планетах. Автор работы Кирилл Тужиков уверен, что его изобретение поможет при добыче полезных ископаемых на астероидах, которая будет приносить огромную прибыль.

В детской инженерной лаборатории с названием «Космопорт» почти за каждым проектом стоит какой-нибудь случай из жизни, в основном из жизни космонавтов. Умная лампа заставит кабачок зацвести на орбитальной станции вдвое быстрее обычного, а аппарат для сбора космического мусора легко почистит межзвездное пространство и сожжет собранное в плотных слоях земной атмосферы. В этом году на Молодежный космический форум было подано около 200 заявок, отборочный тур прошли чуть больше 80 проектов.

Осенью юные инженеры из лаборатории отправятся на космодром Байконур, где своими глазами увидят запуск настоящей космической ракеты. Это лучшая награда за их изобретения.