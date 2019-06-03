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Зеленский призвал власти Харькова обсудить с горожанами вопрос восстановления памятника Жукову

Роман Захаров
17:52 03.06.2019
Согласно украинскому закону о декоммунизации монументы советским деятелям, которые принимали участие в противостоянии нацистской оккупации, не могут быть демонтированы.
Зеленский призвал власти Харькова обсудить с горожанами вопрос восстановления памятника Жукову
© Фото: РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Харькова обсудить с общественностью вопросы о переименовании проспекта Григоренко в проспект маршала Георгия Жукова, а также о восстановлении  памятника советскому полководцу. Такое заявление сделала пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель.

«Владимир Зеленский призывает власти Харькова выяснить эту правовую коллизию. Поскольку тут должны продолжаться четкие обсуждения с общественностью», - заявила Мендель.

Пресс-секретарь Зеленского также напомнила, что согласно украинскому закону о декоммунизации памятники советским деятелям должны быть снесены, однако «одновременно там есть пункты "д" и "е" ч. 4 ст. 1, которые говорят о том, что если эти советские деятели были задействованы в противостоянии нацистской оккупации, то они являются исключениями». 

Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что он хочет переименовать декоммунизированный проспект имени Петра Григоренко в честь маршала Георгия Жукова. После этого харьковчане устроили акцию протеста, в ходе которой активисты свалили памятник советскому полководцу.

Позже Кернес заявил, что монумент будет восстановлен.

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