Зеленский призвал власти Харькова обсудить с горожанами вопрос восстановления памятника Жукову

Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Харькова обсудить с общественностью вопросы о переименовании проспекта Григоренко в проспект маршала Георгия Жукова, а также о восстановлении памятника советскому полководцу. Такое заявление сделала пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель.

«Владимир Зеленский призывает власти Харькова выяснить эту правовую коллизию. Поскольку тут должны продолжаться четкие обсуждения с общественностью», - заявила Мендель.

Пресс-секретарь Зеленского также напомнила, что согласно украинскому закону о декоммунизации памятники советским деятелям должны быть снесены, однако «одновременно там есть пункты "д" и "е" ч. 4 ст. 1, которые говорят о том, что если эти советские деятели были задействованы в противостоянии нацистской оккупации, то они являются исключениями».

Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что он хочет переименовать декоммунизированный проспект имени Петра Григоренко в честь маршала Георгия Жукова. После этого харьковчане устроили акцию протеста, в ходе которой активисты свалили памятник советскому полководцу.

Позже Кернес заявил, что монумент будет восстановлен.