Роспотребнадзор Нижегородской области проверит сообщение об отказе в размещении на турбазе ВИЧ-положительных детей

В Роспотребнадозоре проведут проверку в связи с появлением сообщений о том, что ВИЧ-положительным детям «отказано в размещении на турбазе» в Нижегородской области.

Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, в местном управлении ведомства запланировали провести совещание с участием директора фонда «СТЭП» Ольги Кузьмичевой, уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области Маргариты Ушаковой и представителей той самой турбазы «Новинки». Предварительная дата совещания - 5 июня.

Ранее местное издание «koza.press» сообщило об ограничениях, с которыми столкнулись родители ВИЧ-положительных детей при бронировании мест для них в «Новинках». По словам главы фонда «СТЭП», был внесен задаток за номера в спортивной деревне, однако накануне заезда детей ее руководство сообщило об отказе персонала в их обслуживании. В управлении Роспотребнадзора также запланировали провести для сотрудников «Новинок» семинар на тему способов передачи ВИЧ.