Суд Швеции отказал прокуратуре в аресте Джулиана Ассанжа

Окружной суд города Уппсала своим решением отказал стороне обвинения по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в его аресте. Речь идет о преступлениях, совершенных на сексуальной почве, в которых его обвиняют в этой стране.

Шведская прокуратура 20 мая направила запрос о заочном аресте журналиста, однако судебные органы сочли подобные действия непропорциональной мерой в момент, когда он и так уже отбывает тюремное заключение на территории Великобритании.

Ранее стало известно, что американский Минюст может не предъявить обвинения в причастности к утечке засекреченных данных ЦРУ Ассанжу. Как отмечают СМИ, у правительства США остается все меньше времени, чтобы добиться его экстрадиции, так как для этого Вашингтону нужно предъявить дополнительное обвинение в адрес журналиста в течение 60 дней с момента первого обвинения.