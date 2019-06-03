В Подмосковье обнаружили подпольный цех по производству фальшивой красной икры

В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов обнаружили подпольный цех по фасовке красной икры. Он располагался в здании заброшенного магазина.

Производство было рассчитано на крупные партии фальсификата: оперативники нашли на складе более десяти тысяч уже готовых к реализации банок с икрой и еще более полутонны сырья. Причем для оформления товаров использовались изображения логотипов известных торговых марок.

Оборудование было готово к использованию в любой момент. Полиция отправила изъятые образцы икры на экспертизу. В цехе удалось задержать одного сотрудника подпольного предприятия - у него не оказалось медицинской книжки и разрешения на работу.

Между тем ранее сообщалось о падении цен на красную икру. Оптовая стоимость на нее снизилась более чем на 30%.