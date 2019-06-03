Орешкин на встрече с Путиным рассказал об остановке роста инфляции в РФ

Рост инфляции в России удалось остановить. Об этом на встрече в Кремле доложил президенту РФ Владимиру Путину глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Министр также сообщил об ускорении экономического роста к концу 2019 года.

Кроме того, по словам Орешкина, сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность вышли в лидеры по привлечению инвестиций в России. Как уверяет министр, рост в этих отраслях составил 5% и 7% соответственно. Глава ведомства также заявил, что правительство сейчас работает над тем, чтобы административные барьеры не мешали притоку инвестиций.

Рассказал Орешкин и о поддержке регионов. Те из них, кто демонстрирует невысокие экономические показатели, получат куратора из Федерального правительства. Делается это для того, чтобы помочь в реализации национальных проектов.