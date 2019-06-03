СМИ: убийца спецназовца в Подмосковье мог скрыться из России

Человек, нанесший удар в сердце спецназовцу Никите Белянкину в ходе драки в Подмосковье, мог скрыться из России. Об этом со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщает паблик Baza.

Утверждается, что двое задержанных участников драки якобы рассказали, что после потасовки купили убийце билет на самолет в Армению и он, скорее всего, успел скрыться за границей. Официального подтверждения данной информации пока нет.

Инцидент произошел 1 июня. По данным следствия, Никита увидел, как группа людей избивает человека, и решил вмешаться. В момент потасовки бывшему спецназовцу было нанесено ножевое ранение в грудь, которое оказалось несовместимым с жизнью.

Ранее в ГСУ СК по Московской области заявили, что следователи установили участников массовой драки. В жилищах проведены обыски, изъяты предметы и вещи, имеющие значение для расследования уголовного дела.