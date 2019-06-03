Константинопольский патриарх заявил, что раскольник Филарет никогда не будет патриархом

Константинопольский патриарх Варфоломей сделал заявление на тему деятельности лидера неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета. По его словам, «раскольник никогда не был патриархом Киевским и не является им». Об этом Варфоломей заявил на встрече с украинскими журналистами в Фанаре.

Константинопольский патриарх заявил, что «патриархата Киевского» не существует, поэтому ответственность за все после получения автокефалии несет предстоятель православной церкви Украины митрополит Епифаний.

Варфоломей также после этого выразил желание вновь побывать на Украине и пожелал успехов новому президенту страны Владимиру Зеленскому.

Ранее лидер неканонической УПЦ Киевского патриархата Филарет Денисенко отказался выполнять ряд условий томоса об автокефалии. По словам лидера раскольников, три пункта в томосе «отбирают права» автокефальной церкви и делают УПЦ зависимой от Константинопольского патриархата.