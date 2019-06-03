Хвостом вверх, носом вниз: неудачная посадка самолета в США попала на видео

В Соединенных Штатах самолет вынужденно сел прямо на пляж в городе Ошен Сити в Нью-Джерси. Однако на этом его злоключения не закончились, и посадка завершилась аварией.

Самолет Cessna 182A Skylane успешно коснулся поверхности, но не смог полноценно закончить маневр. Воздушное судно накренилось и задело носом землю, в результате чего встало хвостом вверх. Пробыв несколько секунд в таком положении, самолет вновь вернулся на колеса.

Видео инцидента опубликовано в социальной сети Twitter. Сообщается, что с пилотом ничего не произошло и он не пострадал. Причина, побудившая его выбрать пляж в качестве взлетно-посадочной полосы, неизвестна.