Хвостом вверх, носом вниз: неудачная посадка самолета в США попала на видео
Cessna 182A успешно коснулся поверхности, но не смог полноценно закончить маневр: воздушное судно накренилось и задело носом землю, в результате чего встало хвостом вверх.
© Видео: AirportWebcams, Twitter © Фото: AirportWebcams, Twitter
В Соединенных Штатах самолет вынужденно сел прямо на пляж в городе Ошен Сити в Нью-Джерси. Однако на этом его злоключения не закончились, и посадка завершилась аварией.
Самолет Cessna 182A Skylane успешно коснулся поверхности, но не смог полноценно закончить маневр. Воздушное судно накренилось и задело носом землю, в результате чего встало хвостом вверх. Пробыв несколько секунд в таком положении, самолет вновь вернулся на колеса.
Видео инцидента опубликовано в социальной сети Twitter. Сообщается, что с пилотом ничего не произошло и он не пострадал. Причина, побудившая его выбрать пляж в качестве взлетно-посадочной полосы, неизвестна.