Вертолет едва не приземлился на зрителей гонок тракторов в Ростовской области: видео

Зрители гонок тракторов в Ростовской области едва не оказались под винтом вертолета, который приземлился в толпу. Вихрь, поднятый машиной, сносил не только головные уборы, но и стулья и столы. Многим людям песок попал в глаза.

Как оказалось, организаторы специально запланировали посадку в этом месте. Вертолет доставил на соревнования местного артиста, чье появление должно было стать сюрпризом.

А накануне на гонках сельхозтехники произошел еще один инцидент: водитель трактора не справился с управлением и вылетел в кювет, где стояли журналисты. Операторы успели отпрыгнуть, но пострадала съемочная техника.