Названы отличительные особенности внедорожной Lada Granta Cross

В российском концерне «АвтоВАЗ» рассказали о начале продаж и особенностях новой версии автомобиля Lada Granta. Речь идет о внедорожной модификации под названием Lada Granta Cross.

Новинка будет отличаться от «сородичей» деталями экстерьера и особыми настройками шасси, которые не встречались у АвтоВАЗа ранее. Продажи «кросса» стартуют 12 июня, начальная стоимость автомобиля составит 554 900 рублей.

Согласно официальным данным, клиренс Lada Granta Cross составит 198 миллиметров, а кузов будет защищен специальными пластиковыми накладками. Колеса будут 15-дюймовыми, а колесные арки - из не впитывающего влагу материала. В «базе» также окажутся электропривод и обогрев зеркал, подушка безопасности и аудиоподготовка, в комплектации «комфорт» - обогрев передних сидений, аудиосистема с четырьмя динамиками и подушка безопасности также и для пассажира, а «люксовая» комплектация будет снабжена, помимо прочего, противотуманками, обогревом лобового стекла, круиз-контролем и датчиками парковки, света и дождя.

Между тем ранее было опубликовано первое видео новинки. Автовоз со «свеженькими» автомобилями проехал по дорогам, везя Granta в новом дизайне на нижней площадке между двумя лифтбеками. На верхнем «этаже» расположены другие модели российского автоконцерна - Granta и Vesta.