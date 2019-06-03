В России объявлен набор космонавтов для полета на Луну

Новый набор космонавтов, который недавно объявил Роскосмос, будет ориентирован на лунные программы. Такое заявление сделал директор института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов.

«Требования по медицинской части высокие. Кандидат должен быть здоров физически, психически и психологически, и должен быть годен к специальным тренировкам и последующим полетам», - сказал специалист во время пресс-конференции.

Кроме того, Орлов утверждает, что в рамках «тех допусков, которые нам позволяют соответствующие медицинские требования, мы будет обращать внимание на особенности кандидатов с точки зрения гипотетической возможности» их участия в полетах на «перспективной технике», а также их участия в лунных миссиях.

Напомним, в конце мая глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о новом наборе в отряд космонавтов. В ходе своего посещения ракетно-космического центра «Прогресс» в Самаре он выразил надежду на более активное участие женщин в освоении космоса.