В МО РФ назвали «пещерным варварством» уничтожение бюста Жукова на Украине

Уничтожение в Харькове памятника маршалу победы над нацизмом Георгию Жукову под улюлюканье и пляски молодчиков с молотками - наглядный пример результатов так называемого нового цивилизационного выбора Украины после 2014 года, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Данный "выбор", к сожалению, направлен в противоположном от любой цивилизации направлении - к абсолютному, пещерному варварству», - сказал Конашенков.

Он подчеркнул, что «эта остервенелая попытка кучки неонацистов заставить украинцев забыть об их заслуженном статусе народа-победителя во Второй мировой войне обречена на провал».

По словам Конашенкова, действия современных украинских последователей нацистов нацелены на то, чтобы насильно стереть память народа, и их методы такие же, как и в 30-х годах прошлого века в Германии.

«Но оттого и путь к финалу у них не менее предсказуем. От факельных шествий с разрушением памятников до разгрома и мирового проклятия», - сказал Конашенков.

Днем 2 июня стало известно, что в Харькове на проспекте Петра Григоренко поврежден памятник маршалу Жукову. Националисты незаконно снесли бюст маршала, а также распылили слезоточивый газ. В результате трое полицейских получили химические ожоги глаз и попали в больницу.

По факту произошедшего было возбуждено два уголовных дела по статьям «Хулиганство» и «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа».