Трамп пригрозил вывести американские компании из Мексики

Президент США Дональд Трамп пригрозил Мексике уходом с ее рынка американских компаний, если власти страны не остановят нелегальную миграцию в Соединенные Штаты.

Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter, обвинив официальный Мехико в нежелании решать проблему со своей стороны.

«Мексика отправляет большую делегацию, чтобы поговорить о стене. Проблема в том, что они "разговаривают" уже 25 лет. Мы хотим действий, а не разговоров. Они могли бы решить кризис на границе за один день, если пожелают. В противном случае наши компании и рабочие места вернутся в США!» - заявил американский лидер.

Ранее Дональд Трамп сообщил о введении пятипроцентных пошлин на мексиканские товары.

В ответ на это глава внешнеполитического ведомства Мексики Марсело Эбрард сообщил о готовности к переговорам с Вашингтоном.

Президент США анонсировал строительство стены на южной границе США еще во время своей предвыборной гонки.

Ранее он был вынужден ввести режим ЧП, чтобы без одобрения конгресса потратить на строительство около 6,4 миллиардов долларов.

Между тем, сразу 16 американских штатов выступили с иском против президента страны Дональда Трампа и сотрудников его администрации. Среди истцов есть Калифорния и Нью-Йорк.

Истцы уверяют, что президент не имеет права изымать федеральные средства на сооружение заграждений вдоль южных границ Калифорнии и Нью-Мексико.