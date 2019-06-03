Главы МИД РФ и Колумбии обсудили поставки вооружения

Власти Колумбии заинтересованы в приобретении российских вооружений. Поставки продукции военного назначения обсудили в Москве министры иностранных дел Сергей Лавров и Карлос Трухильо.

Как сообщил глава МИД РФ, помимо новых заказов, официальная Богота заинтересована в обслуживании авиационной техники, которая была поставлена ранее. Кроме сотрудничества оборонного характера, Россия и Колумбия развивают партнерство и в гражданских сферах.

«У нас много перспективных торгово-инвестиционных проектов, над которыми идет работа. Проекты в сфере энергетики, нефтедобычи, автомобильной промышленности, железнодорожного машиностроения, сельского хозяйства, фармацевтики и в сфере высоких технологий. Мы договорились способствовать их дальнейшей реализации», - сказал Лавров.

Обсудили министры и ситуацию в Венесуэле. Власти Колумбии привержены политическому урегулированию в соседней стране.