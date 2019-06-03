В ходе расследования по полковнику Захарченко возбуждено еще одно уголовное дело

Генеральная прокуратура России возбудила еще одно уголовное дело в рамках расследования обстоятельств преступных деяний полковника Дмитрия Захарченко. По материалам стороны обвинения, фигурант громкого дела Иван Кожевников обвиняется в фальсификации доказательств (ч. 1 ст. 303 Уголовного кодекса РФ).

Сообщается, что «злоумышленник решил ввести суд в заблуждение относительно обоснованности позиции прокуратуры», приобщив к материалам дела документы, содержащие ложные сведения о наличии у него крупных денежных средств.

Напомним, по версии следствия, в 2014 году Захарченко с сообщником инициировали проверки нескольких предприятий поставщика продуктов, занятого в ресторанном бизнесе; впоследствии он вынужден был отдать Захарченко и его «коллеге» 800 тысяч долларов в виде взятки, уверено следствие. Позже эти же лица потребовали с него за покровительство скидку в 50% на посещение всей сети ресторанов, а в 2016 году Захарченко, благодаря служебному положению, помешал расследованию начавшегося уголовного дела. Прокуратура требует для полковника Захарченко 15,5 года колонии.